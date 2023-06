Matteo Berrettini, cambiano i tempi di recupero: la data del suo rientro

Il tennista romano, fermo dal Masters 1000 di Montecarlo, è pronto al rientro: inizia la preparazione in vista di Wimbledon

Ci siamo, incrociando le dita ma ci siamo. Matteo Berrettini, tormentato dagli infortuni dal principio di un anno, il 2023, che lo ha visto scivolare anche oltre il 20esimo posto del ranking ATP, è pronto al rientro. Fermo dal torneo di Monte Carlo, dove ha rinunciato alla sfida di ottavi di finale contro il talentuoso Holger Rune, il romano è pronto a tornare in pista. Dopo le dolorose rinunce agli Internazionali d’Italia e al Roland Garros, il finalista a Wimbledon 2021 vuole mettere una pietra sopra questi primi 5 mesi. Un periodo che lo ha visto anche al centro, suo malgrado, di diverse polemiche.

Limitatamente ai problemi di ordine fisico, l’allievo di Vincenzo Santopadre ha dovuto ancora una volta fare i conti con il fastidio ai muscoli addominali: un cruccio che comportò anche, nel 2021, l’interruzione della sua partecipazione alle Nitto Atp Finals di Torino, durante il match di esordio.

Relativamente ai problemi extra campo invece, il tennista Azzurro ha dovuto fronteggiare le critiche per la sua pubblicizzata relazione con Melissa Satta che, secondo le solite ‘malelingue’, lo avrebbe distratto dagli impegni agonistici. Per non parlare della sua fervida attività nel mondo della pubblicità e della moda – con relativa assidua partecipazione a tanti eventi glamour -, che gli ha attirato anche le reprimende di vecchie glorie del tennis italiano. Ma non è il momento di rimuginare sul passato. Ora bisogna tornare in campo. L’occasione è data dal torneo di Stoccarda, che inizierà il 12 giugno.

Il ritorno di Matteo Berrettini: l’erba tedesca lo aspetta

Tutto è pronto per il grande ritorno in campo di un atleta che ha perso fin troppo tempo nella stagione in corso. Inserito nel main draw del torneo di Stoccarda – primo appuntamento stagionale sulla tanto amata erba – Matteo non dovrà affrontare avversari impossibili. Basti pensare che tra i primi 10 giocatori del mondo, solo Taylor Fritz sarà presente ai nastri di partenza. Dopo le annunciate defezioni di Grigor Dimitrov, Alejandro Davidoch-Fokina e quello sempre più probabile di Alexander Zverev – che forse non si aspettava di arrivare così avanti a Parigi – il tabellone vedrà il ritorno di un altro big fermo ai box per diverso tempo: Nick Kyrgios.

In Germania ci saranno anche Lorenzo Musetti, che è sempre stato vicino a Matteo durante la convalescenza, e Lorenzo Sonego. Oltre ad avversari sempre pericolosi sull’erba come Hubert Hurkacz, il britannico Jack Draper e il canadese Denis Shapovalov.

Ovviamente nessuno chiede al romano di imporsi a Stoccarda: sarà importante però riprendere confidenza coi colpi, con la fiducia e con la tenuta mentale. Per magari potersi presentare a Wimbledon con lo status di underdog. Che però tutti dovranno temere…