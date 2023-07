Verstappen, scintille in pista e furia dei tifosi: nessuno l’ha notato

Max Verstappen l’ha combinata davvero grossa: in pista nuove scintille, i tifosi sono una furia contro di lui

Il Gran Premio di Austria di Formula 1 si è chiuso con un nuovo successo per la Red Bull, con Max Verstappen che ha piazzato un altro mattone bello grosso sul suo terzo mondiale consecutivo, fin qui dominato. Troppo forte la scuderia anglo-austriaca, figurarsi sul circuito casalingo, con la Red Bull che ha fatto sua la Sprint Race e la gara.

Eppure anche alla Red Bull Ring non sono mancate certo le scintille, le scaramucce tra i piloti in pista, figlie di vecchie ruggini maturate negli anni. Protagonisti, manco a dirlo, Lewis Hamilton e Max Verstappen. Acredine nata nel 2020, con l’epilogo di quel mondiale che tutti ricordano ormai a menadito, con le scelte di Michael Masi – allora direttore di gara – che regalarono il titolo iridato all’olandese, almeno secondo la versione della Mercedes.

Da allora non si è mai sopita la rivalità che, anzi, è ancora viva al netto della differenza di passo delle vetture. E così a Spielberg già dal giovedì, classico giorno dedicato alle conferenze, c’è stato un botta e risposta tra i due sulla questione sviluppi. Di fatto solo l’antipasto di quanto sarebbe poi accaduto in pista.

Verstappen, il gesto contro Hamilton è clamoroso: che bufera

Durante la SQ1 della Sprint Shootout, la qualifica che poi ha generato la griglia di partenza della gara Sprint tenutasi sabato, Hamilton è alle prese con il giro veloce per superare il primo taglio degli eliminati. In prossimità della penultima curva del circuito, dapprima lascia passare le altre monoposto poi davanti a Verstappen imposta curva 10 per poi dare il via al suo giro.

L’olandese dispettoso, evidentemente non ha gradito lo “sgarro” ed ha deciso di vendicarsi alla sua maniera. Supera la Mercedes sfruttando la scia e, nonostante conscio di come Lewis fosse nel giro veloce, alla curva 1 frena davanti al sette volte campione del mondo facendogli abortire il giro e con esso la possibilità di entrare in SQ2.

Da gran signore, il pilota della Mercedes alla stampa evita polemiche dando colpa unicamente al tempismo sbagliato per l’ultimo tentativo. Ciò che ha lasciato perplessi è stato il comportamento della FIA che la lasciato impunito il pilota.

La direzione gara quantomeno avrebbe dovuto analizzare l’episodio per poi comminare eventualmente una penalizzazione all’olandese per impeding, come accaduto agli altri piloti nelle gare precedenti, Leclerc su Piastri tanto per citare un esempio, nonostante in quel frangente il monegasco non sembrava aver colpe.

Ed invece nulla da fare contro Verstappen, con la direzione gara che ha chiuso entrambi gli occhi mandando su tutte le furie i tifosi che non le hanno mandate a dire.