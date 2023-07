Clamoroso, Giuntoli chiama Conte: ecco perché

Giuntoli chiama Conte! Una telefonata a sorpresa tra il neo direttore sportivo bianconero e il tecnico salentino. Quale il reale motivo del contatto?

Perché stupirsi? Alla Juventus lo hanno voluto per cambiare tutto, o quasi. Lo hanno scelto per le sue qualità di profondo conoscitore del calcio, di dirigente che sa far conciliare come pochi un bilancio in attivo con una squadra sempre competitiva.

Si tratta di Cristiano Giuntoli che in queste ore è attenzionato come non mai. Le voci di una possibile cessione di Dusan Vlahovic al Paris Saint Germain fanno il paio con quelle che vorrebbero Romelu Lukaku come prossimo obiettivo della società torinese proprio in sostituzione del giovane attaccante serbo. Ma è davvero possibile che il centravanti ex Inter passi ad indossare la maglia della Juventus?

Così sembra e la notizia sta mandando fuori di testa i tifosi della Juventus. Ma cosa centra Giuntoli con Lukaku? Un affare che se portato a compimento porterebbe via un 23enne per un 30enne dall’ingaggio alto. Eppure sembra proprio che la scelta sia già stata fatta. Il nuovo direttore sportivo bianconero ha seguito una richiesta specifica fattagli da Massimiliano Allegri.

Ecco allora che il responsabile del mercato bianconero ha pensato bene di fare una telefonata ad Antonio Conte.

Giuntoli chiama Conte! Coinvolto Romelu Lukaku

Può essere il suo primo, grande colpo in bianconero eppure può diventare il colpo meno giuntoliano della sua carriera. Romelu Lukaku sembra possibile per la Juventus. Occorrerà attendere più che altro la definizione dell’affare Vlahovic con il Paris Saint Germain.

Un affare che non è propriamente nato ieri, se è vero che Cristiano Giuntoli qualche settimana fa ha telefonato ad Antonio Conte per ricevere informazioni più dettagliate sull’attaccante belga. La notizia l’ha riferita il giornalista Luca Momblano a Top Calcio 24, dove ha raccontato di questo retroscena avvenuto circa tre settimane fa. Il neo dirigente bianconero ha voluto conoscere in maniera più approfondita i pro e i contro del possibile futuro acquisto bianconero.

E chi meglio di Antonio Conte può esaudire la richiesta di Cristiano Giuntoli? Il tecnico salentino è da sempre un grande estimatore del colosso belga e insieme hanno confezionato l’ultimo scudetto vinto dall’Inter. Nello specifico il giornalista ha ammesso: “Posso ora raccontare un retroscena. Mi hanno riferito che tre settimane fa c’è stata una telefonata tra Giuntoli e Antonio Conte. Giuntoli ha chiesto a Conte un panoramica del Lukaku calciatore. Peraltro, la telefonata è avvenuta negli stessi giorni in cui l’attaccante belga aveva contattato Conte per capire se si sarebbero potuti trasferire insieme in un club arabo”.