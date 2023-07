Milan, Chukwueze ora è finalmente tuo

Era un obiettivo da settimane e mesi, Samuel Chukwueze è finalmente un nuovo giocatore del Milan. Il nigeriano, dopo le visite propedeutiche alla firma, è diventato ufficialmente un nuovo giocatore rossonero. Il nigeriano arriva a titolo definitivo dal Villarreal ed è il settimo arrivo dopo quelli di Sportiello, Loftus-Cheek, Reijnders, Romero, Pulisic e Okafor.

Chukwueze ha firmato un contratto fino al 2028 e vestirà la maglia numero 21 rossonera.

MILAN, CHUKWUEZE UNA GRANDE OPERAZIONE

I numeri di Chukwueze nelle ultime stagioni sono cresciuti, il suo contributo agli ottimi risultati ottenuti dal Villarreal sono sotto gli occhi di tutti. Non sono ovviamente passati inosservati al reparto scouting del Milan che ha fiutato l’affare. 20 milioni più 8 di bonus per un giocatore, un esterno che sa arrivare in doppia cifra in termini di reti segnate, ma anche di assist forniti. Il nigeriano poteva diventare facilmente un obiettivo da Premier League, con prezzi da Premier, ma i rossoneri sono stati bravi ad ottenere da tempo il gradimento del calciatore.

TUTTO PREPARATO NEI DETTAGLI

Per molti l’arrivo al Milan di un calciatore nigeriano come Chukwueze, in particolare in questa stagione, significa anche assenze nel clou del periodo invernale per la Coppa d’Africa. Il Milan però ha preparato tutto per bene nei dettagli. Chukwueze dovrà essere l’alter ego di Leao sulla destra ovvero l’uomo deputato a creare la superiorità numerica tramite la sua qualità migliore il dribbling. Fatta questa premessa, bisogna precisare che il Milan ha pensato anche a questa eventualità. Infatti, i rossoneri hanno acquistato anche Christian Pulisic, adatto a giocare a destra, e anche Noah Okafor potrebbe ricoprire il ruolo di esterno destro.

LA FORZA DEL MILAN

Con questo arrivo il Milan compone un reparto di esterni e mezze punte da far invidia a mezza Europa. La società di Gerry Cardinale, guidata sul mercato dall’AD Furlani, il DS D’Ottavio e il capo scouting Moncada ha progettato bene questo calciomercato. L’addio di Sandro Tonali aveva spiazzato e fatto crescere il malcontento nei tifosi. Tuttavia, la dirigenza del Milan ha saputo programmare perfettamente l’investimento del guadagno ricavato dalla cessione del centrocampista lodigiano. I rossoneri hanno investito tanti soldi in giocatori di grande talento, ovviamente assumendosi il rischio che tra questi sette qualcuno possa non integrarsi nel calcio italiano.