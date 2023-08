Hakimi, ritorno all’Inter: c’è l’annuncio definitivo

Il calciomercato si infiamma sulla possibilità di un ritorno di Hakimi all’Inter, ne parla in maniera ufficiale chi lo conosce molto bene

Achraf Hakimi ha lasciato un ottimo ricordo in Serie A quando fu devastante nell’anno dello scudetto conquistato con Antonio Conte, tanto che i tifosi nerazzurri sono sempre più desiderosi di riabbracciarlo.

Il mercato prosegue e i prossimi colpi potrebbero rivelare dei grandi ritorni. L’effetto nostalgia resta sempre in agguato, l’Inter aveva già ripreso con sé Lukaku e ora spesso viene ventilato nel campo delle semplici suggestioni nuovo ritorno di un big scudettato due anni fa.

Il marocchino Hakimi è al centro dei pensieri dei tifosi: l’esterno destro è un elemento in grado la differenza con assist e gol di peso, dando sempre una qualità importante nel gioco nerazzurro. La sua avventura al Psg è stata di alti e bassi, a parlare ora è il suo procuratore che chiarisce quale sarà il suo futuro.

Hakimi-Inter, il procuratore fa l’annuncio

L’agente di Hakimi Alejandro Camano è sempre rimasto legato all’Inter, anche perché segue da vicino Lautaro Martinez. Un rapporto speciale con i nerazzurri dovuto alla procura dei big ma a un rapporto di grande stima che potrebbe facilitare gli affari futuri. L’annuncio fatto sul suo assistito mette ora tutti in allarme. Parlando del terzino ha rivelato: “Non so sinceramente cosa potrà riservare il futuro di Hakimi, all’Inter è stato molto felice per una stagione, però adesso è un calciatore del Paris Saint Germain”.

Non è una totale apertura ma nemmeno una chiusura, tutto dipenderà anche dalle prime settimane in campo e da come sarà il rapporto con Luis Enrique. Sono tanti i campioni in partenza nel gruppo parigino, non si esclude un addio last minute del marocchino, facilitato anche da un affetto rimasto nel tempo: “A lui piace tanto l’Inter, – ha affermato Camano – è rimasto legato a questa squadra, tante volte viene proprio a San Siro a vedere le partite”.

Si aggiorna sulla Serie A e la segue con interesse, cercando poi uno spunto futuro: Hakimi-Inter in prestito, opzione da non escludere del tutto proprio sul finire del mercato. Deve esserci però qualche incastro in particolare, partendo dalla fascia destra: una partenza di Dumfries per 40-50 milioni di euro libererebbe un posto in squadra, consentendo ad Hakimi di tornare in nerazzurro. Il prestito poi dovrebbe essere facilitato anche dall’intervento del Psg, che dovrebbe garantire almeno una parte di stipendio e facilitare un eventuale obbligo di riscatto.