Addio Inter, affare da 50 milioni

L’obiettivo dell’Inter da mesi a questa parte sembra aver deciso il suo futuro: non verrà in Serie A

Come sempre il calciomercato regala sorprese inaspettate che di punto in bianco cambiano obiettivi e scenari. L’ultima a farne le spese è l’Inter forte di un interesse concreto per un calciatore ma che ora raccoglie solo le briciole.

In realtà con gli arrivi di Marko Arnautovic e Alexis Sanchez il reparto offensivo può già definirsi sistemato, ma Inzaghi avrebbe voluto un altro rinforzo lì in avanti. La stagione che si prospetta sarà molto difficile e ricca di impegni e quindi più risorse offensive arrivano meglio è. Ma dall’Inghilterra hanno spento le ultime speranze nerazzurre di un ulteriore rilancio per il centravanti: molti media ormai affermano che uno degli obiettivi del mercato dell’Inter ha deciso di rimanere in Ligue 1 escludendo di fatto un approdo in Serie A o in Premier League.

Dall’Inghilterra, futuro Balogun: trovato accordo col Monaco

L’Inter, prima di affondare per Marko Arnautovic, aveva più volte tentato di trattare con l’Arsenal per raffreddare le sue richieste: per i Gunners il valore di Folarin Balogun è sempre partito da una base di 40 milioni di euro, troppo per un club come quello nerazzurro che tuttavia ha trattato a oltranza con la controparte londinese. Un accordo non è mai arrivato e così nelle ultime ore si accavallano le voci che vorrebbero Balogun al Monaco.

Niente Serie A o Premier League per il classe 2001 che l’anno scorso ha impressionato tutti con la maglia del Reims. Rimarrà in Ligue 1 e andrà a rafforzare il reparto offensivo monegasco. Secondo Sky Sports Uk, Arsenal e Monaco hanno trovato un’intesa da 45 milioni più bonus per regalare ad Adolf Hutter uno degli attaccanti più promettenti in circolazione.

Oltre all’Inter, sono state beffate anche Tottenham e Chelsea che nelle ultime ore, prima dell’affondo decisivo dei francesi, avevano tentato di bussare alla porta dei cugini dell’Arsenal. Finendo anch’essi poi con le briciole in mano poiché, stando a quanto riporta Calciomercato.com, i Gunners avrebbero sparato alto per aprire un eventuale trattativa con i due club rivali londinesi: 60 milioni o niente.

Così la pista monegasca si è fatta sempre più concreta. Ora sia Chelsea che Tottenham, alla disperata ricerca di un centravanti puro dopo l’infortunio di Nkunku e l’addio di Kane, dovranno muoversi per rinnovare il proprio reparto avanzato.