Formula 1, Brad Pitt fa impazzire i fan: cos’è successo a Monza

Incredibile in Formula 1, Brad Pitt fa una sorpresa ai tifosi: ecco cos’è successo nei giorni del Gran Premio di Monza

Brad Pitt scende in pista. Incredibile ma vero. Uno degli attori più famosi e amati di Hollywood, un’autentica star, protagonista in tantissimi film pluripremiati, premio Oscar come miglior attore non protagonista nel 2020, è diventato protagonista del Gran Premio di Monza.

La Formula 1 torna infatti in pista sul finire dell’estate con una splendida sorpresa per tutti gli appassionati di motori e cinema in Italia. Nel weekend brianzolo c’è spazio anche per Pitt, pronto a stupire tutti i presenti. E non solo per passione, ma per un motivo forse ben più importante.

Non capita di rado, infatti, che tra i paddock dei gran premi più prestigiosi si presentino vip di ogni specie, solitamente motivati dalla passione per un mondo di sicuro fascino e anche per una passerella a volte dai risvolti personali imprevedibili. Basti pensare a Shakira, che nel corso del GP di Miami non solo è diventata protagonista di un flirt con Tom Cruise, ma a quanto pare avrebbe posto le basi per una liaison avvenuta nel corso dell’estate con Lewis Hamilton.

Non è in cerca di avventure romantiche in Italia, però, il caro Brad Pitt, che parteciperà in effetti al weekend a Monza per ragioni squisitamente professionali. Motivazioni importanti che lo spingeranno addirittura a indossare tuta e casco e a mettersi in prima persona alla guida.

Brad Pitt protagonista a Monza: ecco perché l’attore è sceso in pista

Come già accaduto alcune settimane fa Silverstone, per il GP del Regno Unito, Brad Pitt tornerà ad affrontare le curve e i rettilinei di un circuito storico per le riprese di un film. Il noto attore hollywoodiano è infatti protagonista del nuovo film di Joseph Kosinski (regista, tra le altre cose, di Top Gun: Maverick), una pellicola da 100 milioni di dollari prodotta da Apple Studio.

Il film s’intitola Apex e segue le vicende di Sonny Hayes, pilota del team APXGP, il vero e proprio undicesimo team dei gran premi di questo periodo, presente con una hospitality propria, con tanto di box e muretto, come fosse un team in gara a tutti gli effetti.