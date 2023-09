Non solo Sommer e Pavard: altro grande colpo Inter dal Bayern

L’Inter, dopo Sommer e Pavard, punta a prendere un altro giocatore del Bayern Monaco. Operazione complicata, ma a ben vedere non impossibile

L’Inter sogna, e fa bene, perché l’ultima stagione, specialmente a livello europeo, ha visto i nerazzurri tornare a competere ai massimi livelli. Un ritorno d’immagine e ambizioni molto significativo, che consentirà alla squadra di Simone Inzaghi di poter affrontare il prossimo futuro nel migliore dei modi. Complice anche un mercato intelligente da parte di Marotta, che già pensa a un possibile nuovo colpo per la prossima estate, di nuovo dal Bayern Monaco.

I rapporti tra le due società sono ottimi, dato che l’Inter è andata a investire in due giocatori in uscita dal club tedesco, in questi ultimi mesi. Si è rivolta a Yann Sommer per rilevare il posto lasciato libero da Onana tra i pali, e in chiusura di mercato ha portato in rosa Benjamin Pavard, rinforzo cruciale in difesa dopo l’addio di Skriniar. Ma potrebbe non essere finita qui, perché per l’estate del 2024 Marotta starebbe puntando un altro elemento dei bavaresi, stavolta in un ruolo offensivo.

Un’operazione complicata, ma resa possibile dalla scadenza del contratto del giocatore, che ancora non ha rinnovato. Il club nerazzurro, ancora impegnato a risolvere i suoi guai finanziari, si è ormai specializzato nei parametri zero, e monitora bene molte situazioni in giro per l’Europa. Qualità ed esperienza internazionale sono le cose che l’Inter ricerca maggiormente, per mantenere alto il livello della squadra soprattutto nelle coppe europee. E questo profilo è l’ideale per il club milanese.

L’Inter sogna una leggenda del Bayern: suggestione Muller

Il nome individuato non può che affascinare tutti i fan nerazzurri: stiamo parlando di Thomas Muller. Un giocatore che sta attirando Marotta non solo per l’economicità del trasferimento, ma anche per la sua duttilità tattica. Il tedesco, che a breve compirà 34 anni, è un trequartista centrale atipico, capace di destreggiarsi anche come prima o seconda punta, o attaccante esterno. E per le sue capacità tattiche potrebbe venire adattato forse anche a mezzala, rilevando così Mkhitaryan, anche lui in scadenza a fine stagione.

Un sogno, che però non sarà semplice da realizzare. Thomas Muller è una bandiera del Bayern Monaco e, a dispetto dell’età, è ancora un giocatore importante per la squadra (viene da 8 gol e 12 assist nella passata stagione). Per cui se dovesse arrivare una proposta di rinnovo è difficile che non la accetti. Ma anche in caso contrario, per l’Inter sarebbe molto complicato coprire i 14 milioni a stagione che Muller percepisce in Baviera.