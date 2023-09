Formula 1, il Big in Red Bull: “C’era già l’accordo”

Il clamoroso retroscena risale a qualche anno fa. E non è detto che il matrimonio non possa concretizzarsi nei prossimi mesi: ecco cosa è successo con la Red Bull

Da quando è entrata in Formula 1 nel lontano 2005, la Red Bull ha sempre dimostrato di essere ben disposta a puntare sui giovani talenti in rampa di lancio. Ne sono una testimonianza Sebastian Vettel e Max Verstappen, ai quali, dopo un breve passaggio in Toro Rosso (squadra satellite della Red Bull), è stata garantita fiducia incondizionata. Entrambi l’hanno ripagata nel migliore dei modi, portando a Milton Keynes rispettivamente quattro e due titoli iridati.

Ma non è dei loro successi che vogliamo parlarvi oggi, bensì di un retroscena emerso nelle ultime ore riguardante l’approdo di un top driver nella squadra austriaca.

La storia vede protagonista Lando Norris, pilota britannico attualmente in forza alla McLaren. Il classe ’99 di Bristol è ritenuto – a giusta ragione – uno dei giovani profili più talentuosi della Formula 1, e c’era più di qualcuno che già se n’era accorto cinque anni fa, quando ancora era un ragazzino.

Red Bull, il top driver è stato vicinissimo. E non è finita…

Venendo al punto: a cavallo tra il 2018 e il 2019, Norris fu ad un passo dal vestire la tuta della Red Bull. A rivelarlo è stato Helmut Marko, superconsulente della compagine austriaca campione del mondo. “Avevamo già raggiunto l’accordo per un contratto con lui in Toro Rosso”, ha spiegato il noto dirigente a Servus TV. Qualcuno, però, fu più lesto e cambiò le carte in tavola: “Il suo manager capì poi di avere una possibilità di contratto con la McLaren”. Non se ne fece più nulla, dunque. Ma, oggi come oggi, sembrerebbe che si stiano ricreando gli estremi affinché il matrimonio possa concretizzarsi…

Ed è lo stesso Marko ad ammettere il ritorno di fiamma per il britannico. “È sicuramente un candidato per noi“, ha dichiarato apertamente ai microfoni dell’emittente televisiva. Peraltro, l’operazione Norris-Red Bull gode di uno sponsor importante: quel Verstappen in procinto di aggiudicarsi il terzo titolo iridato. I due, infatti, sono grandi amici ed hanno sempre manifestato la volontà di correre per la stessa squadra.

Quando potrebbe andare in porto l’affare? Tutto dipende da Sergio Perez. Tecnicamente, avendo un contratto fino a fine 2024, il messicano dovrebbe restare alla Red Bull anche nella prossima stagione per poi salutare al termine di essa. Se però in questa seconda parte di 2023 non dovesse ottenere buoni risultati, l’addio potrebbe arrivare anche tra qualche mese. A quel punto, la squadra di Milton Keynes sarebbe libera di fiondarsi sull’ottimo Lando. Staremo a vedere.