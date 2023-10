“La Juve farà di tutto”: arriva un top player

La Juve ha deciso di puntare tutto su un top player molto richiesto da tanti club: la Signora vuole provarci già a gennaio

La classifica è tornata a sorridere alla Juventus, che ha sfruttato il turno casalingo con il Lecce per conquistare di nuovo i tre punti e accorciare in classifica sulla capolista Inter. Dopo aver sconfitto sonoramente proprio i bianconeri, infatti, gli uomini di Dionisi hanno fatto altrettanto a San Siro contro gli uomini di Simone Inzaghi. Alla Juve è bastato il gol di Milik per tornare a due lunghezze dalla coppia di testa Milan e Inter. Tuttavia, nonostante questa buona notizia, molti tifosi continuano a esprimere tutto il loro disappunto per le prestazioni offerte dalla squadra.

Oltre a prendere di mira Massimiliano Allegri in tanti evidenziano come la rosa bianconera abbia delle evidenti carenze, specialmente a centrocampo. Lo sa bene anche Cristiano Giuntoli, che già nella sessione estiva del calciomercato aveva sondato il terreno per qualche centrocampista giovane e di grande qualità.

Alla fine Allegri ha dovuto accontentarsi degli uomini a disposizione ma non è detto che già a gennaio non possa arrivare un regalo. La Juve, infatti, continua a seguire con molta attenzione alcuni dei talenti più interessanti che si stanno facendo notare nella zona nevralgica del campo.

La Juve ha fissato l’obiettivo: arriva già a gennaio?

Tra questi c’è sicuramente Khephren Thuram, fratello dell’attaccante dell’Inter Marcus e figlio di Lilian Thuram. Il 22enne è in forza al Nizza, dove è arrivato nell’estate 2019 dopo essersi svincolato dal Monaco. Il giocatore è ormai una colonna della squadra allenata dall’italiano Francesco Farioli, che sta stupendo tutti in Ligue 1. Thuram è stato anche tra i principali protagonisti del successo al Parco dei Principi, con il PSG dei grandi campioni battuto in casa dal Nizza (2-3).

Stando a quanto riportato dal giornalista Daniele Longo a ‘Juventibus’, pare proprio che “la Juve farà di tutto per provare a prendere Thuram nella prossima sessione di mercato”. L’obiettivo di Giuntoli è quello di dare l’assalto al giocatore già a gennaio, anche se sembra più facile concludere l’operazione in estate.

La Signora è convinta che Khephren Thuram sia davvero il top player che può alzare molto il livello qualitativo del proprio centrocampo. Il 22enne andrebbe a prendere il posto di Paul Pogba, che verrà salutato dalla Juve in caso di conferma della positività al testosterone nelle controanalisi. Il Nizza chiede però almeno 50 milioni di euro per il suo forte centrocampista: la Juve spera di abbassare le pretese del club francese.