Milan, salta la prima testa: sarà addio

Salta la prima testa in casa Milan dopo la prestazione non sufficiente contro il Borussia Dortmund in Champions League. Non mancano le critiche

In casa Milan iniziano ad essere fatte le prime valutazioni sulla rosa dopo quanto dimostrato in questo mese e mezzo di nuova stagione. La gara contro il Borussia Dortmund, ma più in generale l’intera esperienza in Champions League fin qui, ha dimostrato come i rossoneri siano forti, possono giocarsela con tutti a questi livelli ma non riescono a concretizzare e finiscono per essere poco cinici. Bisogna aumentare la cattiveria sotto porta altrimenti aumenteranno sempre di più i rimpianti come ce ne sono già adesso per aver conquistato solo 2 punti anziché i pur meritati 6.

Se in serie A, al di là del derby, i rossoneri sono sempre riusciti a vincere in qualche modo, differente è il discorso come detto in Champions. Questo passa anche da un centrocampo che è il reparto sicuramente più colpito dalla sfortuna in questa stagione. Bisognava già fare i conti con la lungodegenza di Bennacer. Si sono aggiunti anche gli infortuni di Krunic e Loftus-Cheek ovvero i due/terzi del centrocampo titolare.

Milan, salta la prima testa: giocatore vicino all’addio

Così contro il Borussia Dortmund Pioli ha schierato un centrocampo composto dall’ottimo Reijnders, Musah e Pobega. Anche per far rifiatare Adli che sta fungendo da regista in questo periodo. Attualmente, considerando i tre fermi ai box, il centrocampo rossonero è tutto qui. Di sicuro i rossoneri si attendevano di più da uno di questi giocatori.

Ci riferiamo a Tommaso Pobega, prodotto delle giovanili rossonere, a cui è sempre mancato qualcosa per esplodere in maniera definitiva. Dopo le grandi stagioni da promessa del calcio italiano a Pordenone, Spezia e Torino, il rientro al Milan la scorsa stagione era stato salutato come la possibile esplosione definitiva del giocatore. E invece quest’esplosione non c’è stata e l’ex granata si è dovuto accontentare delle briciole. Ora è attualmente un’alternativa nel centrocampo rossonero.

Se quando chiamato in causa, come in casa del Dortmund, non riesce a dare il suo apporto alla causa, viene da pensare che il suo ciclo in rossonero possa presto giungere al termine. Sarebbe la sua la prima testa pronta a saltare. Pobega non sta convincendo e in estate potrebbe presto salutare il Milan, questa volta in maniera definitiva.