Belen, forme sinuose e fans impazziti: così è troppo hot

Belen Rodriguez mette in mostra le sue forme sinuose e fa impazzire i suoi fan: la modella argentina lascia senza fiato

Donna di incredibile bellezza, Belen Rodriguez è una delle showgirl più apprezzate e conosciute al mondo. La modella argentina è dotata di un fascino unico e ancora oggi si dimostra tra le migliori showgirl del panorama italiano.

Belen si avvia ormai verso i quarant’anni e, sebbene le vicissitudini degli ultimi anni l’abbiano consumata a tal punto da farle perdere peso e farla quasi cadere in depressione, resta sempre meravigliosa. La conferma la vediamo quasi ogni giorno attraverso i social dove la modella argentina ha creato una fanbase enorme che le ha sempre dato il massimo sostegno.

Su Instagram sono ben 10,6 milioni i follower che la seguono assiduamente e Belen è sempre pronta a ripagare il loro supporto con scatti che lasciano a bocca aperta. In questo senso, l’ultimo post pubblicato dalla modella argentina ne è un chiaro esempio.

Belen Rodriguez da urlo: forme sinuose e fan in delirio

Da qualche tempo, Belen Rodriguez ha ritrovato serenità e soprattutto amore grazie al supporto di Elia Lorenzoni e ciò lo si vede non solo in TV, ma anche via social. Se prima nei suoi scatti la modella argentina dava la sensazione di essere triste nello sguardo, adesso è tutt’altra storia ed oltre ad essere serena, è tornata a mostrare tutto il suo fascino e la sua sensualità.

A conferma di ciò basta andare a dare un’occhiata all’ultimo update di Belen che ha voluto regalare ai propri fan dei super scatti in bianco e nero mentre si trova al mare. La posa assunta la fa sembrare quasi una dea, ma ciò che viene messo in risalto qui sono le sue forme sinuose e sensuali che hanno mandato letteralmente in delirio i suoi fan.

La visione è davvero bollente ed in questi scatti la modella argentina ha mostrato ancora una volta tutto il suo incredibile fascino. Nella didascalia del post, Belen ha poi scritto di essere “libera” di fare ciò che vuole lei.

Il post ha ottenuto gran successo raccogliendo più di 90 mila likes e tra i commenti è comparso anche quello di Mara Venier che l’ha intervistata a ‘Domenica In’ la scorsa domenica e che ha solamente aggiunto un cuore, quasi come se fosse un segno di vicinanza. Da quando è con Lorenzoni, Belen è tornata ad essere solare e sensuale via social ed i fan si augurano che la modella argentina possa ora continuare su questa strada.