Brassier in Serie A: niente Milan, va in un’altra big

Lilian Brassier è uno dei nomi più accostati alla Serie A in questo calciomercato. Il Milan rischia di essere beffato, lo vuole un’altra big. Ecco le ultime.

Le prestazioni di Brassier con il Brest non sono assolutamente passate inosservate. Si è parlato molto di Milan nei giorni scorsi, ma i rossoneri rischiano di essere beffati al fotofinish.

Secondo quanto riferito da footmercato.net, un’altra big di Serie A sembra essere interessata a Brassier in questa sessione di calciomercato e potrebbe affondare il colpo già nelle prossime settimane. Non ci resta che aspettare, quindi, ancora un po’ di tempo per avere un quadro molto più chiaro.

Il futuro di Brassier è assolutamente tutto da scrivere. Il Brest non vorrebbe privarsi del calciatore in queste settimane, ma il centrale ha la voglia di fare un salto di qualità ed alla fine il club transalpino potrebbe alzare bandiera bianca. Sono in corso tutte le riflessioni del caso e un decisione sarà presa in davvero poco tempo. I contatti potrebbero entrare nel vivo in davvero poco tempo e per questo motivo non ci resta che attendere ancora qualche giorno per avere un quadro molto più chiaro.

In particolare, Brassier sarebbe finito nel mirino dell’Atalanta in questo calciomercato. La squadra di Gasperini potrebbe decidere di prenderlo subito anche per anticipare la concorrenza ed eventualmente assicurarsi il sostituto di Scalvini. Niente di certo per il momento, sono in corso tutte le riflessioni del caso e nelle prossime settimane potrebbero esserci delle novità molto importanti.

Brassier è uno dei centrali in ascesa e potrebbe nel giro di davvero poco tempo fare un salto di qualità importante. Resta da convincere il Brest e soprattutto capire la volontà del diretto interessato di sposare un progetto sicuramente molto competitivo. Vedremo cosa succederà e quali saranno le scelte definitive.

L’Atalanta è pronto a sfidare il Milan sul calciomercato per Brassier. Si tratta di una possibilità da seguire soprattutto nei prossimi giorni della sessione invernale. Vedremo cosa succederà e quali saranno le scelte anche del giocatore e del Brest. Si tratta di un passaggio fondamentale per capire se alla fine si arriverà alla fumata bianca oppure ci sarà un passo indietro.