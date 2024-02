“Se me lo chiedesse…”: Sainz fa venire i dubbi alla Ferrari

In un momento di totale confusione ed euforia, Sainz sorprende tutto il team Ferrari: ecco per quale motivo

Con l’arrivo di Hamilton a Maranello, il team della Ferrari è stato attraversato da un tornado di emozioni non indifferente. Ad alimentare ancora di più la confusione bonaria creatasi all’interno della scuderia ci ha pensato un insospettabile per eccellenza. Si tratta di Carlos Sainz, del quale si è fatto un gran parlare proprio di recente.

Il pilota spagnolo è sempre più lontano da quella che, per tutti questi anni, è sempre stata casa sua. Nonostante questo, le sue azioni sono state totalmente inaspettate. Le sue ultime dichiarazioni hanno già dato uno scossone al mondo Ferrari e ai suoi tifosi.

Sorpresa Ferrari, parla Sainz: “Aiuterei certamente Leclerc”

A breve Sainz e Leclerc si appresteranno a correre insieme per l’ultima volta. A meno che le loro strade non si incrocino nuovamente, altrove, scenario ad oggi completamente imponderabile. Lo spagnolo farà le valigie per far spazio a Lewis Hamilton, come già ufficialmente annunciato dalle parti in causa. Il suo rinnovo di contratto è stato totalmente messo in secondo piano, naturalmente per favorire l’approdo del britannico al suo ultimo anno Mercedes.

A questo proposito però, il classe 1994 ha reagito come nessuno si sarebbe mai aspettato. A proposito del suo approccio al lavoro di squadra, infatti, il pilota nato a Madrid si è detto totalmente disponibile ad aiutare i compagni. In particolar modo per quanto concerne Leclerc, per il quale si immolerebbe volentieri pur di vederlo trionfare. Dichiarando così di essere “sempre stato un team player”, a differenza di quanto in Ferrari potrebbe essere Hamilton, che su questo fa venire dubbi.

Un attestato di stima vero e proprio, quello che il monegasco ha ricevuto dal suo collega e amico. A margine di una conferenza stampa che ha visto presenti anche i colleghi di ‘Formula1passion’ Sainz ha spiazzato tutti ammettendo: “Aiuterei certamente Charles per il campionato se la squadra me lo chiedesse”.

Un vero e proprio uomo-squadra al suo ultimo anno di Ferrari ed in attesa di conoscere il suo prossimo team. Delle svolte significative per la sua carriera potrebbero arrivare nel 2026, dove Audi potrebbe farsi avanti nel concreto. Da escludere che la Red Bull possa ingaggiare Sainz come vice Verstappen, cosa che nemmeno l’olandese gradirebbe. Le chance di riscatto ci sono, ma rimangono comunque fortemente incerta. Paga probabilmente un percorso fortemente altalenante in Ferrari, non sempre a causa sua. Ciò detto, la sua ultima stagione con questa scuderia verrà comunque onorata nel migliore dei modi, come sempre del resto.