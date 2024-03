La lotta salvezza entra nel vivo. Sette squadre in tre punti e un indizio ancora da fornire, eccezion fatta per la Salernitana, sempre più ultima e sconfitta anche a Cagliari. Il penultimo posto, attualmente, è occupato dal Sassuolo, che si trova a 23 punti in classifica. A 24, invece, ci sono Frosinone e Udinese. Con 13 scontri diretti ancora da giocare il margine di errore è pari a zero. Il Lecce di D’Aversa deve fare parecchia attenzione: contro il Verona è arrivata una sconfitta che fa molto male, nel prossimo turno ci sarà lo scontro diretto all’Arechi contro la Salernitana. Lotta salvezza caldissima…

Lotta infuocatissima: chi scende e chi sale

Una sfida delicatissima per i giallorossi, dopo il nervosismo di ieri che sta assalendo squadra e ambiente. L’Empoli ha perso contro il Milan, ma Nicola sta avendo il controllo esecutivo del comando e sa come arrivare a centrare la salvezza. Con Ballardini il Sassuolo ha trovato subito la via dei tre punti. La battaglia è tutta inserita nelle parole di Baroni a DAZN: “La classifica non la guardo, è una lotta durissima perché siamo tante squadre in pochi punti. Guardo il risultato e voglio fare i complimenti alla squadra. Siamo stati dentro la gara con lucidità e aggressività, abbiamo creato le condizioni per mettere in difficoltà il Lecce. La squadra ha saputo gestire anche i momenti difficili, complimenti ai ragazzi. Abbiamo studiato il Lecce che aveva più certezze di noi. Molto del merito è della mia squadra che ha saputo togliere iniziative agli avversari, nel secondo tempo ho cercato di dare alla squadra la mentalità di non abbassarsi. Siamo contenti perché un risultato importante”. Insomma, nessuno deve guardare la classifica perché tutte rischiano. Verona, Cagliari, Lecce, Empoli, Udinese, Frosinone e Sassuolo. Due di queste scenderanno in B, considerando che la Salernitana è ormai quasi spacciata, registrando l’andamento disastroso.