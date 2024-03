Ne ha parlato ieri in conferenza stampa: ritorno degli ottavi di Champions League, con Barcellona-Napoli pronta ad entrare nel vivo dopo l’1-1 dell’andata. Mister Calzona deciso e ambizioso alla vigilia del match che si disputerà questa sera in Spagna: “E’ la partita dell’anno. Dobbiamo recuperare anche in campionato quindi passare il turno deve essere uno stimolo in più, non solo a livello societario ma anche di entusiasmo. Dobbiamo essere consapevoli di essere forti. Il Napoli deve giocare alla pari con ogni avversario e cercare di vincere le partite. Non è da tutti giocarsi i quarti di Champions contro un avversario di questo livello”.

Dichiarazioni forti che certificano la mentalità di una squadra che ha cambiato passo con l’arrivo del Ct della Slovacchia in panchina dopo le ere Garcia e Mazzarri finite in maniera anticipata. Calzona è riuscito a ridare certezze ad una squadra apparsa diversa rispetto ai primi mesi della stagione e, soprattutto, a recuperare un calciatore simbolo come Kvicha Kvaratskhelia. Nelle ultime uscite la squadra si è appoggiata sulla vena realizzativa del georgiano in gol contro Sassuolo, Juventus e Torino.

Barcellona-Napoli rappresenta una importante occasione per i partenopei di raggiungere le big europee tra le migliori 8 d’Europa dopo aver raggiunto questo obiettivo l’anno passato con Spalletti in panchina. Di fronte un Barcellona insidioso ma non protagonista in Europa come le ultime annate, con Xavi che dovrà fare a meno di diverse pedine importanti: da Pedri a De Jong, passando per i vari Baldé, Gavi e Ferran Torres, con l’allenatore dei blaugrana che riesce a recuperare in extremis Raphinha. Calzona punterà, invece su Rrahmani, rimasto in panchina contro il Torino e ritrova Ngonge, convocato per la trasferta catalana. Moduli a specchio per le due squadre, di seguito le probabili formazioni di Barcellona-Napoli:

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Koundé, Araujo, Cubarsì, Cancelo; F. Lopez, Christensen, Gundogan; Lamine Yamal, Lewandowski, Joao Felix. All. Xavi

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Traoré; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Calzona