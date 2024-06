Napoli, Di Lorenzo contattato da Thiago Motta

Nuovi sviluppi in casa Napoli per quanto riguarda il caso Di Lorenzo. Nella giornata di Mercoledì infatti il giocatore ha avuto un colloquio telefonico con il tecnico della Juventus Thiago Motta. Di Lorenzo ha confermato la propria volontà di vestire bianconero nella prossima stagione. Una perdita che andrà colmata in casa azzurra con il solo Zanoli di rientro dal prestito che non può bastare.

Napoli, il mercato azzurro

Un Napoli che osserva sempre con interesse la situazione legata a Federico Chiesa con l’esterno che piace e non poco ad Antonio Conte. Chi dovrebbe rimanere in azzurro è Alex Meret come confermato nelle ultime ore dal suo procuratore Pastorello che ha anche spiegato che l’estremo difensore ora all’Europeo dovrà anche rinnovare il proprio contratto. Un contratto esteso giusto qualche mese fa quello di Osimhen con il nigeriano che lascerà però probabilmente Napoli con gli azzurri che finanzieranno così il loro mercato con Buongiorno che resta la prima scelta in difesa, 35 i milioni offerti al Torino. Hermoso poi piace e non in alternativa. In attacco è poi sempre Romelu Lukaku il preferito di Conte che vorrebbe ricomporre il binomio vincente che si è visto in casa Inter….