Italia, Scamacca deve sbloccarsi: l’attaccante può essere decisivo

Dopo la vittoria con brivido contro l’Albania, l’Italia è attesa giovedì dalla super sfida contro la Spagna. Una gara che vale doppio perché con una vittoria la formazione azzurra si qualificherebbe agli ottavi di finale di Euro 2024.

Oltre alle già citate caratteristiche che serviranno per colmare diverse lacune, Luciano Spalletti si aspetta molto soprattutto da chi è lì per segnare: Gianluca Scamacca. L’attaccante dell’Atalanta, che contro l’Albania ha avuto qualche problema di adattamento, deve trovare il suo habitat naturale perché è lui che deve prendersi sulle spalle la responsabilità in zona offensiva.

Questo perché durante tutto l’anno ha dimostrato doti eccelse, sia in campionato sia in Europa League: Spalletti lo sa e per questo motivo continua a spronarlo, il suo gioco e il suo apporto possono davvero fare la differenza soprattutto in un torneo corto come questo, dove i dettagli sono determinanti.