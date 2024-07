L’Argentina non sbaglia e accede alla finale della Copa America, grande esclusiva di Sportitalia: nella gara valida per la semifinale della competizione, la formazione di Lionel Scaloni non ha avuto problemi e ha avuto la meglio sul Canada. 2-0 il risultato finale con un gol per tempo: al 22′ è Julian Alvarez a sbloccare la partita su invito di Rodrigo De Paul. Nella ripresa, al 51′, il sigillo di Leo Messi chiude i conti. In finale, l’Albiceleste affronterà la vincente tra Uruguay e Colombia.