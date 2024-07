Copa America, Argentina-Colombia è anche Messi contro James Rodriguez

Tutto pronto per Argentina-Colombia, finale della Copa America, grande esclusiva di Sportitalia. Un ultimo atto che non ha rispettato del tutto le aspettative, con la formazione colombiana che però è arrivata meritatamente in finale dopo uno splendido cammino. Argentina-Colombia sarà anche Lionel Messi contro James Rodriguez. Lionel Messi vuole continuare a fare la storia. Spesso l’opinione pubblica lo ha criticato perché non era decisivo con il suo Paese, in questi ultimi anni Messi ha messo a tacere anche quest’ultima critica rendendosi immune a ogni tipo di sterile polemica, perché ciò che dimostra in campo e fuori da anni non potrà mai essere messo in discussione.

James Rodriguez sembra rinato, pare essere un lontano parente di quello che è sparito negli ultimi anni ed è tornato a brillare come all’inizio della sua carriera. In questa manifestazione tanti assist, gol e un apporto d’esperienza che alla sua squadra è servito parecchio per arrivare fino in fondo. Saranno loro due dunque a dover trascinare il proprio Paese verso un altro traguardo storico.