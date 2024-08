Serie A, strana e imprevedibile. Nulla è scontato

Un inizio di campionato che rispetta un’antica legge: il calcio è imprevedibile. Nessuna big, in attesa della Juventus, è riuscita a ottenere il bottino pieno in questa prima giornata di Serie A. Certo, le gambe sono pesanti per via della preparazione, le formazioni sono ancora in fase di costruzione per via del mercato.

Dall’Inter al Milan passando per il Napoli e la Roma: pareggi e sconfitta, esperimenti che lasciano il tempo che trovano. I nerazzurri campioni d’Italia troppo morbidi a Genova, male il Milan confuso e disordinato, opaca la Roma, disastroso il Napoli. Allenatori che devono ancora trovare la quadra giusta, in attesa che i giri del motore possano compiere la sterzata decisiva.