Napoli, Conte isolato. Un mercato a rilento nei giorni più caldi

Puzzle da ricomporre, pezzi di vetro da raccogliere. Il Napoli di Antonio Conte sta vivendo giorni di fuoco, come più o meno accade da un anno a questa parte. Dopo la vittoria dello scudetto tutto sembra cambiato, e una serie di scelte con poca logica hanno condizionato e non poco il nuovo progetto dei partenopei.

Conte sembra solo, le scelte di mercato non sembrano aiutarlo Poi magari Lukaku arriverà ed è quello che ci si aspetta, ma i ritardi nel muoversi e le situazioni irrisolte stanno avendo un peso di rilievo su questo inizio di campionato. La debacle a Verona contro gli scaligeri è stata l’ultima goccia di un vaso traboccato già da tempo. Conte non ha la bacchetta magica e bisogna capirlo, il salentino può risolvere situazioni spinose, sì, ma dev’essere messo in condizioni di farlo. E De Laurentiis, in questo momento, tutto sta facendo tranne che aiutarlo.