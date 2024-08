Una Roma con Dybala, una senza Dybala. In attesa di evoluzioni di mercato

C’è una Roma con Paulo Dybala e una Roma senza Paulo Dybala. Lo scialbo pareggio in terra sarda contro il Cagliari ha dimostrato come la formazione giallorossa prescinda dalla presenza in campo dell’argentino. Se in condizione, la Joya dà vivacità e qualità, ed è forse quello che manca agli uomini di De Rossi. In attesa che i nuovi acquisti possano carburare, c’è però da sciogliere gli ultimi dubbi relativi proprio al futuro di Dybala.

Le sirene arabe restano in allerta e l’offerta importante fa tremare ogni parte chiamata in causa. Da una parte, Dybala non ti garantisce quella continuità che serve durante tutto l’arco della stagione, dall’altra la sua presenza è di vitale importanza perché solo lui, ora, nello scacchiere giallorosso, ti garantisce giocate che altri nemmeno vedono. Pro e contro di un’operazione di mercato che, a prescindere da come finirà, non accontenterà mai tutti.