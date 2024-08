Napoli, i problemi non sono stati risolti. Ma la strada è una sola

Il Napoli di Antonio Conte non ha risolto i propri problemi. Il 3-0 inflitto al Bologna non deve illudere il popolo partenopeo, perché le scorie negative che arrivano dalla scorsa stagione non sono state ancora digerite. Dopo il tris subito dal Verona, gli azzurri dovevano obbligatoriamente vincere per allontanare i fantasmi. E lo hanno fatto. Ma Conte deve ancora lavorare, e gli innesti che arriveranno dal mercato possono soltanto aiutare una squadra che deve ancora trovare la quadra giusta.

Conte non si aspettava tutti questi problemi, dall’esterno ci arriva soltanto un’immagine superficiale di tutto ciò che è stato e che ha vissuto il Napoli negli ultimi dodici mesi. Situazioni spinose da risolvere, casi enigmatici: il tecnico salentino in poco tempo sta cercando di risolvere problemi complicati, adesso bisogna provare a perseguire l’unica strada possibile per far sì che la società possa tornare competitiva.