Spalletti: “L’Italia ha reagito. Tonali? Ritroviamo un giocatore fortissimo”

Al termine della sfida giocata contro la Francia, il tecnico della Nazionale italiana, Luciano Spalletti, si è soffermato a parlare ai microfoni di Rai Sport.

Ecco le sue parole, a partire dalla reazione degli azzurri, vittoriosi per 3 a 1: “La voglia di reagire è stata la chiave della partita, tutti lo hanno fatto e poi hanno fatto la partita che dovevano fare, quindi doppiamente bravi. C’è sempre possibilità di fare meglio. Era importante stare in campo da squadra, una qualsiasi situazione ti può ridurre alla follia. Le cose che accadono vengono sempre nella testa, le difficoltà maggiori devono essere messe a posto dentro noi stessi”.

Il ct parla poi dei cambiamenti che ci sono stati in questi mesi estivi: “Ho scelto un gruppo di giocatori e la condizione fisica non è quella di fine campionato. Ci sono giovani che hanno voglia di farsi vedere. La voglia è la chiave di qualsiasi successo. Il rientro di Tonali? Ha fatto una magnifica prestazione, avevamo paura che non avesse 90 minuti, invece alla fine ha dato anche due belle sgasate nel finale. Abbiamo ritrovato un giocatore fortissimo”.