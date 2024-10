Italia, Spalletti si aspetta risposte dall’intero collettivo

Luciano Spalletti stasera cerca risposte. L’Italia questa sera sarà impegnata nella terza giornata di Nations League contro il Belgio di Domenico Tedesco. Un’occasione per dimostrare che la crescita attuata dall’ex allenatore del Napoli sta portando a qualcosa di concreto dopo un periodo oscuro. Diversi volti nuovi uniti a vecchie conoscenze, Spalletti sta utilizzando giustamente il metodo della meritocrazia sia per le convocazioni sia per lo schieramento della formazione.

In avanti tutto fa pensare che ci sarà Mateo Retegui, l’uomo più in forma del campionato che con l’Atalanta non ha intenzione di fermarsi. Ma Spalletti si aspetta risposte dall’intero collettivo, da un Donnarumma che continua a essere criticato in Francia fino a un centrocampo che dovrà nuovamente essere disegnato e strutturato. Stasera un altro passo verso l’Italia del futuro.