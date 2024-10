Italia-Israele è un vero spartiacque. I cambi di Spalletti da Donnarumma a Fagioli

Dopo il pareggio contro il Belgio, questa sera l’Italia proverà a rifarsi contro Israele. Luciano Spalletti in conferenza stampa ha affermato come diverse pedine meritino spazio. Da Guglielmo Vicario tra i pali che sostituirà Gigio Donnarumma fino ad arrivare a Nicolò Fagioli in mezzo al campo, un po’ di freschezza e leggerezza per provare a conquistare tre punti determinanti in ottica primo posto. Un vero e proprio spartiacque dopo la sfida contro il Belgio.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Ecco le probabili formazioni delle due squadre:

ITALIA (3-5-2): Vicario; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori; Cambiaso, Frattesi, Fagioli, Tonali, Dimarco; Raspadori, Retegui. Ct. Spalletti

ISRAELE (3-4-2-1): Glazer; Fleingol, Nachmias, Baltaks; Abada, Jaber, Abu Fani, Haziza; Gandelman, Gloch; Baribo. Ct Ben Shimon.