Napoli, Conte e la sua filosofia. I calciatori lo seguono alla perfezione

Il Napoli torna dopo la sosta con il meritato ottimismo dopo un importante inizio di stagione. La formazione partenopea sarà impegnata domenica all’ora di pranzo sul campo dell’Empoli. L’obiettivo è molto chiaro: vincere per confermare il primo posto e, soprattutto, per mettere ancora più pressione sulle dirette concorrenti per le prime posizioni della classifica. Antonio Conte si è già preso il Napoli, questo è chiaro e si vede benissimo da come ogni pedina del suo scacchiere è posizionata in campo.

Qualcosa rispetto al passato è cambiato, alcuni calciatori si sono adattati a una nuova filosofia di gioco che per ora sta pagando. Dai centrocampisti agli attaccanti, dai nuovi acquisti che si sono inseriti nel miglior modo possibile. Tutto sembra funzionare e i meccanismi sono ben rodati, adesso bisogna continuare a spingere sull’acceleratore per dimostrare di poter tornare a vincere.