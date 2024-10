Bologna, vittoria per 2-0 sul Cagliari. Lecce-Verona termina 1-0

La decima giornata di Serie A ha preso il via alle 18.30 con due gare in programma: bella vittoria esterna per il Bologna che, dopo la gara rinviata contro il Milan, ottiene tre punti importanti a Cagliari, contro la formazione di Davide Nicola. A segno Riccardo Orsolini nel primo tempo e Odgaard nel secondo, tre punti fondamentali per i felsinei che arrivano così a quota 12. Termina 1-0 invece la sfida tra il Lecce e il Verona: partita equilibrata, decide la rete di Dorgu nella seconda frazione di gioco. Il programma del campionato continuerà tra poco con il big match tra Milan e Napoli.