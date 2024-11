Ecco il Napoli di Conte: maturità e consapevolezza dopo l’ennesima prova di forza

Il Napoli è, finalmente, il Napoli di Antonio Conte. Dirlo a inizio novembre, qualche settimana fa, sembrava pura utopia, ma l’allenatore salentino è riuscito a fare ciò che tutti speravano ma che poteva risultare complicato, soprattutto in così poco tempo. E invece la vittoria esterna contro il Milan ha dimostrato come la formazione partenopea sia la bella copia di quella disastrata che si è vista lo scorso anno.

Intensità, maturità, consapevolezza e qualità: Conte è riuscito a tirar fuori dai propri calciatori quella “garra” che lo scorso anno è mancata. A San Siro, contro i rossoneri, l’ennesima prova di forza di un inizio di stagione a effetto. Adesso il Napoli è una delle favorite per la vittoria finale anche se siamo solo all’inizio, ma la distanza già accumulata su Inter e Juventus significa proprio questo. L’ennesimo capolavoro di Conte, un’opera in corso che potrebbe concretizzarsi in qualcosa di magico.