Vittoria pesantissima: l’Atalanta batte 3-0 il Napoli al “Maradona”

Vittoria pesante, pesantissima dell’Atalanta. La formazione di Gian Piero Gasperini, nel big match di questa undicesima giornata di Serie A, ha espugnato per 3-0 il Maradona di Napoli sconfiggendo così i ragazzi di Antonio Conte. Decisiva una doppietta di Ademola Lookman al 10′ e al 31′ del primo tempo, con entrambe le reti assistite da Charles De Ketelaere. A segno anche Mateo Retegui nel recupero Ottima prova degli orobici che si impongono sul campo della capolista. Con questa vittoria la Dea sale al secondo posto in classifica a quota 22 punti, a -3 proprio dai partenopei che restano in vetta a 25 punti.