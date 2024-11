Bologna, dopo la vittoria sul Lecce c’è consapevolezza. Ora il Monaco per la storia

Il Bologna sta iniziando a carburare? E’ quello che sperano sotto le due Torri. La vittoria con sofferenza contro il Lecce, grazie alla rete di Riccardo Orsolini, ha portato quell’ulteriore entusiasmo utile in un periodo come questo. La vittoria esterna in casa del Cagliari era stato il primo passo, ma mister Italiano si aspettava importanti conferma in casa contro i salentini, conferme che sono puntualmente arrivate.

Vincere aiuta a vincere, questo è chiaro. Il Bologna ha bisogno di ritrovare quell’entusiasmo perduto parzialmente. Il livello tecnico-tattico, forse, non è lo stesso dello scorso anno. Molto però dipende da uno spirito che non dovrebbe mai cambiare, Italiano lo sa e per questo motivo tiene sempre alto il livello di concentrazione. Domani la sfida al Monaco, per ottenere la prima, storica vittoria in Champions League.