Bologna, la strada è quella giusta. Italiano può essere soddisfatto

Il Bologna finalmente si sta riprendendo. La vittoria esterna sul campo della Roma ha decretato e dimostrato un’ulteriore crescita da parte della formazione di Vincenzo Italiano. Dopo un inizio abbastanza anomalo con tanti pareggi e pochi sussulti, l’ex tecnico della Fiorentina finalmente sta vedendo una squadra a immagine e somiglianza, una squadra che crea tanto e che finalmente riesce a finalizzare. All’Olimpico una buona prova da parte dei felsinei, che ora stanno risalendo la classifica e che guardano al futuro con estrema fiducia.

Questa sosta servirà ad Italiano per affinare ulteriormente capacità e qualità dei suoi. C’è una classifica sicuramente più positiva, adesso bisognerà spingere ancora di più sull’acceleratore e provare a fare qualcosa in più anche in Champions League, sbloccarsi sarebbe intanto già un bel risultato. Per provare a entusiasmare ancora e a regalarsi altre soddisfazioni.