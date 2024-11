Napoli, Conte vuole capire le reali ambizioni dei suoi

Dopo il pareggio esterno contro l’Inter, il Napoli dopo la sosta affronterà la Roma, in casa, alla prima di Claudio Ranieri in questa sua terza avventura sulla panchina del club giallorosso. Antonio Conte si aspetta risposte importanti: la sosta è sempre complicata perché un percorso viene interrotto e ogni squadra deve poi essere brava a tornare subito ai ritmi più alti possibili. La trasferta contro l’Inter, con una molteplicità infinita di polemiche, ha dimostrato che questa squadra è più matura rispetto allo scorso anno.

Conte però deve trovare nuovi spunti tattici soprattutto quando gli avversari costringono i partenopei a snaturarsi, a giocare in un modo lontano dalla filosofia del tecnico salentino. Per questo motivo la sfida contro i giallorossi sarà molto indicativa, per capire le reali ambizioni degli azzurri e per dimostrare a sé stessi di essere una delle squadre favorite per la vittoria del campionato.