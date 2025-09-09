Clamorosa Norvegia! 11-1 alla Moldavia. Haaland ne fa 5!

Il girone di qualificazione ai Mondiali 2026 dell’Italia non solo si sta rivelando un incubo per gli Azzurri, ma sta regalando al mondo un nuovo fenomeno tra le Nazionali: la Norvegia. La selezione scandinava, impegnata questa sera, ha infatti seppellito sotto una valanga di 11 reti la povera Moldavia. L’ennesima grande prova di forza di una Nazionale che straripa di talento. Protagonista della serata ovviamente Erling Haaland che ha segna cinque delle undici reti della Norvegia, più due assist. Due assist anche per il capitano dell’Arsenal Odegaard autore anche di una rete. A completare le marcature anche il gol di Mhyre del Brann (avversario del Bologna in Europa League) e il poker del centrocampista dei Rangers Thelo Aasgaard. Mentre il gol della bandiera dei Moldavia è un autorete del genoa Ostigard.

Un risultato che fa impressione se si pensa al risultato della stessa Nazionale italiana contro la Moldavia a giugno: solamente 2-0, firmato da Raspadori e Cambiaso. Una prova di strapotere fisico e tecnico quella della squadra norvegese, senza eguali.