Valentino Rossi, pesante batosta: sanzione senza precedenti

Anche Valentino Rossi fa i conti con una pesantissima multa. Non era davvero prevedibile ciò che ha investito il Dottore e un altro pilota italiano famoso…

Il gran premio che si è tenuto in Catalogna questo fine settimana ha dato qualche sorpresa ai fans, ormai abituati allo strapotere di Marquez. Un Marquez è effettivamente arrivato primo, ma si tratta di Alex, non di Marc che aveva pure annunciato quanto il circuito spagnolo sia una delle sue bestie nere, nel calendario. Un risultato sorprendente ma non l’unico shock a cui abbiamo assistito la domenica.

A fare parlare molto la stampa è stata anche la brutta gara di Franco Morbidelli, principale attore del team VR46 fondato ed appartenente proprio a Valentino Rossi, la super star eterna del mondo del motociclismo italiano. L’atleta ha avuto problemi già nello sprint, ma soprattutto non è riuscito a finire la gara per uno sfortunato contatto con Bezzecchi che lo ha visto costretto al ritiro.

A fare discutere maggiormente però è il fatto che l’atleta italiano non abbia rispettato una precisa indicazione, cosa che ha finito per portare il motociclista a prendere una bella multa che rende ancora più amaro il weekend del team VR46, già impegnato nel risolvere tutti i problemi visti in pista questo fine settimana in vista della trasferta a Misano in cui la squadra sarà obbligata a dare il meglio.

Allarme per Rossi, il pilota viene sanzionato

Non sarebbe stato tanto l’incidente ottenuto con il connazionale a portare Morbidelli a prendere una penalità quanto il fatto di aver disobbedito direttamente all’ordine di un commissario di gara che gli costerà 10 minuti di stop nelle prove libere del prossimo gran premio previsto sul calendario ufficiale. L’accaduto ha fatto infuriare un po’ tutti in pista.

Morbidelli avrebbe infatti tentato di far ripartire la sua moto dopo lo scontro incurante delle disposizioni del commissario di gara: “Durante la gara del Gran Premio di Catalunya, dopo una caduta alla curva 10, è stato rilevato un comportamento irresponsabile, disobbedendo alle precise istruzioni dei marshals, causando potenziale pericolo per sé e per gli altri”, si legge nella motivazione della multa.

Per Morbidelli questo incidente arriva nel momento peggiore: nemmeno una settimana fa, l’atleta parlava di come il suo posto in VR46 sia ambitissimo da molti colleghi, incluso Pedro Acosta. Non è andata meglio al suo compagno di squadra Di Giannantonio che è caduto quando era 15esimo e si è dovuto ritirare a sua volta. Una vera Caporetto per la squadra italiana che va subito riscattata al meglio.