EPT Praga 2025: il Main Event si scalda con il Day 4

Il Main Event dell’EPT Praga 2025 entra nella fase decisiva. Dopo un intenso Day 3, sono 45 i giocatori qualificati al Day 4, ancora in corsa per il titolo. La giornata prevede 5 livelli di gioco oppure lo stop al raggiungimento dei 16 giocatori left. Il Day 4 prenderà il via alle 12:00 CET e l’Italia festeggia un protagonista assoluto: Gianfranco Iaculli è chipleader, primo nel count con 163 Big Blind.

Segui il Main Event EPT Praga 2025 in diretta streaming

Sul nostro sito Sportitalia.com puoi seguire la diretta streaming dell’EPT Praga Main Event 2025 con aggiornamenti in tempo reale. Di seguito il programma completo delle live streaming fino al Final Table.

Programma dirette EPT Praga 2025

Venerdì 12 Dicembre

🕧 12:30 CET – EPT Prague: Main Event – Day 4

Sabato 13 Dicembre

🕧 12:30 CET – EPT Prague: Main Event – Day 5

Domenica 14 Dicembre

🕒 13:00 CET – EPT Prague: Main Event – Final Table

EPT Praga 2025: date e tornei principali

Scopri il calendario completo, i tornei più importanti e tutti gli aggiornamenti sull’European Poker Tour di Praga.

Come previsto, le registrazioni dell’ultimo minuto hanno permesso di superare di 34 iscritti l’edizione di marzo 2022, la prima dopo la pausa forzata della pandemia. Resta irraggiungibile, almeno per ora, il record dello scorso anno con 1.458 partecipanti.