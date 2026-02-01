Tutte le notizie di calciomercato di oggi domenica 1 febbraio 2026: ecco gli sviluppi sulle principali trattative di mercato di tutti i club di Serie A e non solo.
Calciomercato, tutte le notizie
10:27 Napoli a caccia del sostituto dell’infortunato Di Lorenzo: sondaggio anche per Van der Brempt del Como.
10:08 Lookman all’Atletico Madrid, è fatta. Affare da 35 milioni + 5 di bonus.
9:23 Juventus, il vice Yildiz sarà Boga. Fatta per il trequartista.
9:00 Pisa, esonerato Alberto Gilardino. La società toscana cerca una svolta e nella notte ha annunciato la decisione.