Disastro Sinner, Melbourne è stata fatale: fuori dalla top 3

Jannik Sinner è uscito in semifinale contro Novak Djokovic ai recenti Australian Open. E la sconfitta pesa enormemente anche in ottica ranking. Tutti i dettagli.

I recenti Australian Open per Jannik Sinner non hanno avuto l’epilogo sperato. Il tennista altoatesino, dopo gli straordinari successi nello slam di Melbourne nel 2024 e nel 2025, si è arreso in semifinale a un incredibile Novak Djokovic. Sinner non ha sfruttato una infinità di palle break durante tutto il match e si è fatto rimontare dal serbo dopo essere andato in vantaggio per due set a uno.

Alla fine a trionfare a Melbourne è stato proprio il più grande rivale di Jannik Sinner, vale a dire Carlos Alcaraz. Lo spagnolo, sotto di un set in finale contro Nole, ha ribaltato inerzia e punteggio imponendosi per tre set a uno e conquistando l’ultimo slam che mancava alla sua ricchissima bacheca. Alcaraz a 22 anni ha già conquistato il Career Grand Slam, vale a dire almeno una vittoria in tutti e 4 gli slam. A Sinner manca all’appello, invece, solo il Roland Garros. Che si possa prendere una importante rivincita su Alcaraz proprio a Parigi?

L’altoatesino, però, deve guardare al presente e preparare i prossimi impegni. Dal prossimo 16 febbraio giocherà nel 500 di Doha (ci saranno anche Alcaraz e Djokovic), prima di affrontare i due 1000 americani di Indian Wells e Miami nel mese di marzo. La sconfitta in semifinale agli AO è stata per l’azzurro una mazzata anche in ottica ranking ATP (e non solo). Ecco che cosa cambia in classifica.

Jannik Sinner, la sconfitta agli AO ha un impatto negativo anche in classifica: tutti i dati

Jannik Sinner ha perso 1.200 punti nel corso delle ultime due settimane, mentre Alcaraz ha fatto registrare un surplus di 1.600 punti, visto che lo scorso anno si arrese nei quarti di finale, anche lui contro Djokovic. Lo spagnolo nel ranking ATP guarda tutti dall’alto verso il basso con 13.150 punti all’attivo. L’italiano, invece, è saldamente al secondo posto con 10.300 punti e nei prossimi mesi proverà a riportarsi sotto nella lotta al primo posto. Non arrivano, invece, buone notizie sul fronte della classifica Race.

La Race è la classifica annuale che tiene conto solo dei punti conquistati dai vari tennisti nel corso dell’anno solare. Alla fine dell’anno, infatti, solo i migliori 8 di questa speciale classifica avranno diritto all’accesso alle ATP Finals di Torino.

E Sinner al momento è fuori dal podio. Alcaraz si posiziona anche qui al primo posto, grazie ai 2.000 punti di Melbourne. Alle sue spalle Djokovic con 1.300 punti e Zverev con 840 punti. Al quarto e al quinto posto ecco rispettivamente i nostri atleti. Sinner è al quarto posto con 800 punti e Musetti al quinto con 565 punti all’attivo.