Nel giorno del suo 41^ compleanno Cristiano Ronaldo di trova accostato al River Plate tramite l’Hashtag #CR7aRiver, divenuto virale soprattutto in Argentina. Diverse anche le foto realizzate con l’AI con CR7 con la maglia del River Plate.

Cristiano Ronaldo e Lionel Messi hanno rappresentato per 20 anni gli autentici dominatori del calcio mondiale. CR7 compie oggi 41 anni e gioca attualmente nell’Al Nassr in Arabia Saudita. Nell’ultima settimana il fuoriclasse è andato in conflitto con la Saudi League e non si è presentato all’ultima gara del suo club. Questo ha creato diversa ilarità nei confronti di Cristiano Ronaldo da parte dei club rivali, CR7 è stato deriso tramite dei cartelli che davano per disperso l’attaccante andato via dall’Arabia Saudita. Cristiano Ronaldo è ora tornato ad allenarsi e dovrebbe essere in campo domani alle 18.30 contro l’Al Ittihad. In Argentina intanto i tifosi del River Plate sognano l’attaccante e l’Hashtag #CR7aRiver è diventato virale.

#CR7aRiver, l’Hashtag virale

In Argentina sta andando virale l’Hashtag #CR7aRiver. I tifosi del club argentino hanno realizzato anche grazie all’intelligenza artificiale diverse foto che ritraggono l’attaccante portoghese con la maglia del club di Gallardo. Il tecnico ha già allenato Cristiano Ronaldo, ai tempi della Saudi Pro League nel 2023. Quando da allenatore dell’Al Ittihad aveva guidato la rappresentativa della Saudi Pro League in amichevole contro il PSG. Una suggestione, soltanto quella, da parte dei tifosi questa di CR7 al River Plate che dimostra come l’attaccante sia a tutti gli effetti un idolo globale. Il momento al Al Nassr di Cristiano Ronaldo non è dei migliori con CR7 in polemica aperta con il campionato dopo il passaggio di Benzema dal Al Ittihad al Al Hilal.

Il momento in Saudi Pro League

L’ultimo periodo in Saudi Pro League non è stato dei più felici per CR7. Cristiano Ronaldo ha saltato per protesta l’ultima gara dei suoi contro l’Al Riyadh, gara vinta 1-0 con il gol di Mané. CR7 si era opposto al trasferimento poi concretizzato di Benzema al Al Hilal. L’attaccante portoghese riteneva come la federazione favorisse la formazione di Simone Inzaghi in una concorrenza ritenuta così sleale.

L’uscita di scena per il match ha portato il popolo saudita a prendersela con lui. Nelle strade dell’Arabia Saudita sono comparsi volantini con la scritta “scomparso”, ironicamente dedicati a Cristiano Ronaldo. Domani alle 18.30 l’Al Nassr affronterà l’Al Ittihad in una gara chiave per la stagione, visto il -1 in classifica verso la capolista Al Hilal. La squadra di Inzaghi ha pareggiato le ultime due. Cristiano Ronaldo dovrebbe essere regolarmente in campo dopo essersi tornato ad allenare.

I numeri di CR7

1.308 partite, 961 gol, 260 assist

5 Palloni d’Oro, 4 volte Scarpa d’Oro Europea

Miglior marcatore di sempre in Champions League

Miglior marcatore di sempre per la sua nazionale

Miglior marcatore di tutti i tempi nella storia del calcio