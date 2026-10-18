Serie A, il Milan vince. La Lazio stende la Juventus

Vince 3-2 il Milan contro l’Atalanta nella domenica di Serie A. Ko pesante per la Juventus che in casa crolla 0-3 contro la Lazio.

Successo di misura per il Milan contro l’Atalanta, gara dominata però per lunghi tratti dai rossoneri. Pronti via e Pulisic segna, gol annullato per fuorigioco. Milan che passa però su rigore con Goncalo Ramos. Raddoppio che porta la firma di Rabiot. Nella ripresa ancora Goncalo Ramos dal dischetto, questa volta para Carnesecchi. Sul corner successivo Mario Gila trova il primo gol con il Milan. Nel finale Gaetano riapre i giochi con il 3-1. E’ poi di Krstovic la rete del definitivo 3-2. Vince poi 0-3 la Lazio contro la Juventus. In gol Provstgaard, Isaksen e Dele Bashiru.

Milan-Atalanta 3-2

13 sul cronometro e gol annullato al Milan. Cross di Chukwueze, tocco di Ramos e gol di Pulisic. Rete annullata per fuorigioco dell’americano. Rigore Milan al 23. Chiffi richiamato al VAR rileva un tocco di mano di Obric e assegna il rigore. Dal dischetto Goncalo Ramos non sbaglia. Ancora Milan al 43, Rabiot fa 2-0. Moreira scarica per il francese che calcia e raddoppia. Altro rigore per il Milan al 56′. Si presenta sempre Goncalo Ramos, questa volta Carnesecchi para. Sul corner successivo perfetto colpo di testa di Gila. Primo gol con il Milan.

Al 66′ è 3-1. Palla nello spazio di Zalewski per il taglio di Gaetano che controlla e batte Maignan per il gol che riapre il match. Al 81′ Atalanta ancora in gol, questa volta con Krstovic. Bellanova cambia passo e mette un cross preciso per la girata della punta montenegrina che fa 3-2. Finisce così vince il Milan.

Juventus-Lazio 0-3

Dopo il successo in rimonta di Vigo la Juventus crolla 0-3 contro una Lazio pimpante e superiore in tutto. 37 sul cronometro e biancocelesti avanti. Cross di Zaccagni da sx e perfetto colpo di testa di Provstgaard che ruba il tempo a Bremer e batte Vicario per lo 0-1. Spalletti inserisce Woltemade ed è proprio il tedesco ad avere la palla dell’1-1, con il Gigante di Brema che riceve da Kolo Muani e da buona posizione spreca calciando a lato.

E’ allora la Lazio a colpire ancora con un altro gol made in Danimarca. Nuno Tavares taglia il campo per Isaksen che avanza punta Celik e calcia con il mancino soprendendo Vicario sul secondo palo. Juve che non reagisce e al 89 prende anche il terzo gol. Fisayo Dele-Bashiru parte dalla propria metà campo punta Bremer e lo salta entrando poi in area e battendo Vicario con un preciso diagonale. Con la Lazio che aggancia in vetta l’Inter e la Juventus che sprofonda sempre più in classifica…