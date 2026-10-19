Serie A, Lazio solida realtà: si punta al ritorno in Champions League

Dopo questo inizio di campionato la Lazio sta dimostrando di essere una squadra forte, gagliarda e con delle idee tattiche ben precise. Il piazzamento in Champions League può essere un obbiettivo concreto.

Ad inizio campionato in pochi avrebbero scommesso su una Lazio competitiva per le zone alte della classifica, dato un mercato low cost e tutti i problemi legati ad un progetto che sembrava poco convincente, oltre che i soliti problemi con la tifoseria. Rino Gattuso si è addossato questa “croce” fin da subito e senza mai cercare scuse ha lavorato in silenzio, imponendo le sue idee di calcio, ricreando unione e facendo diventare Formello un centro sportivo blindatissimo dove lavorare con serenità. Tutto questo ha fatto si che ad oggi la Lazio si trovi a pari punti con l’Inter al primo posto in classifica ma quello che sorprende di più è di come questa squadra segua perfettamente ciò che gli chiede il suo allenatore che è riuscito non solo ad imprimere un gioco corale, bello ed entusiasmante ma è riuscito soprattutto a valorizzare e rivalorizzare calciatori che sembravano “persi”.

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Questo inizio di stagione della Lazio non sembra essere un evento casuale, dopo la vittoria di ieri sera per 0-3 contro la Juventus a Torino, i biancocelesti iniziano a lanciare dei piccoli messaggi al campionato, magari non solo per un piazzamento in Champions League. Certo è presto per parlare addirittura di una lotta scudetto con l’Inter, ma il fatto di non avere nessuna competizione oltre il campionato, con un gruppo che sembrerebbe molto unito e con un trascinatore al comando come Gennaro Gattuso, non sembrerebbe così utopistica come cosa. Ci vorrà almeno ancora un mesetto per capire i reali valori delle squadre in questo campionato ma sta di fatto che questa Lazio sta facendo divertire, si diverte e non ha nessuna intenzione di smettere.