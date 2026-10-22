PokerStars News Open Campione 2027, ufficiale il ritorno: date, Main Event e tutte le novità

Il PokerStars News Open torna a Campione d’Italia dall’8 al 17 gennaio 2027. Dieci giorni dedicati al poker sportivo live, con un Main Event da 1.250 euro e l’obiettivo di confermare i numeri dell’ultima edizione.

Il grande poker sportivo dal vivo riparte da Campione d’Italia, ufficializzato le date del PokerStars Open Campione 2027, primo appuntamento della nuova stagione di eventi live, in programma dall’8 al 17 gennaio presso la PokerStars Live Room del Casinò di Campione d’Italia.

Un ritorno che arriva dopo i risultati delle precedenti manifestazioni e il recente Sunday Million Live, evento che ha portato nuovamente dal vivo uno dei format più conosciuti del poker online.

La località lombarda si prepara così ad accogliere giocatori provenienti dall’Italia e dall’estero per un festival che negli ultimi anni ha consolidato la propria presenza nel panorama del poker sportivo europeo.

Open Campione 2027: date e buy-in del Main Event

Il calendario è già definito nelle sue date principali: il PokerStars News Open Campione si svolgerà dall’8 al 17 gennaio 2027, inaugurando ufficialmente la stagione PokerStars LIVE.

Al centro della manifestazione ci sarà il Main Event con buy-in fissato a 1.250 euro, competizione principale di un programma che comprenderà anche altri tornei.

Per conoscere la struttura completa del festival, gli eventi collaterali e gli ulteriori dettagli organizzativi bisognerà attendere le prossime comunicazioni ufficiali.

I numeri del 2026: oltre 1.500 iscrizioni e un montepremi milionario

A rendere particolarmente interessante il ritorno del PokerStars Open sono anche i risultati ottenuti nell’edizione precedente.

Nel 2026 il Main Event di Campione ha fatto registrare 1.582 iscrizioni e un montepremi complessivo di 1.518.720 euro, numeri che testimoniano la partecipazione raccolta dalla manifestazione.

Un risultato importante per il Casinò di Campione d’Italia, che attraverso la PokerStars Live Room ha rafforzato il proprio ruolo come sede di appuntamenti internazionali dedicati al poker sportivo.

L’edizione 2027 ripartirà dunque da questi dati, con l’attenzione rivolta alla partecipazione dei giocatori e alla capacità dell’evento di confermare l’interesse registrato negli ultimi anni.

Martucci: “Campione punto di riferimento nel panorama europeo”

A commentare l’annuncio è stato Germano Martucci, PokerStars Italy Customer Acquisition Director, che ha sottolineato l’importanza del ritorno della manifestazione.

“Siamo entusiasti di riportare il PokerStars Open a Campione e di inaugurare la stagione live 2027 con uno dei festival più attesi dai giocatori di poker sportivo. I risultati ottenuti dalle precedenti edizioni e il successo del recente Sunday Million Live confermano l’attrattività di Campione per il poker sportivo live. Siamo pronti ad accogliere ancora una volta giocatori provenienti da tutta Italia e dall’estero, offrendo loro un’esperienza di poker dal vivo di altissimo livello in una location che si è affermata come punto di riferimento nel panorama europeo”.

Parole che confermano la volontà di PokerStars di proseguire il percorso avviato a Campione, puntando sulla continuità degli eventi e sulla partecipazione internazionale.

Qualificazioni PokerStars news Open 2027: quando iniziano e cosa sapere

Tra le novità attese nelle prossime settimane c’è anche l’avvio delle qualificazioni per il PokerStars news Open Campione 2027.

PokerStars ha infatti anticipato che saranno previste diverse opportunità di qualificazione, mentre modalità, calendario e ulteriori informazioni verranno comunicati successivamente.

L’appuntamento di gennaio rappresenterà soltanto il primo capitolo della nuova stagione. Gli altri eventi del calendario LIVE 2027 saranno annunciati prossimamente.

Intanto, la prima data da segnare è quella dell’8 gennaio: Campione d’Italia tornerà a ospitare il poker sportivo internazionale, con dieci giorni di competizioni e un Main Event che nel 2026 ha superato quota 1.500 iscrizioni.