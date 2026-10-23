Torino-Monza, vincono i granata: che perla di Belghali

Torino e Monza sull’1-1 nell’anticipo dell’ottava giornata di Serie A. I granata trovano il vantaggio al 39’ con Kian Fitz-Jim, servito da Giovanni Simeone, ma vengono raggiunti all’inizio del secondo tempo: al 47’ Gustavo Varela firma il pareggio e riapre la sfida dell’Olimpico Grande Torino.

Fitz-Jim porta avanti il Torino

Ignazio Abate sceglie Adams e Simeone per guidare l’attacco, con Fitz-Jim titolare a centrocampo. Ed è proprio quest’ultimo a lasciare il segno nel primo tempo: al 39’ il centrocampista trova la rete dell’1-0 sull’assist di Simeone.

Il Torino va così all’intervallo avanti di un gol, mettendo il primo mattone nella ricerca del terzo successo consecutivo in campionato.

Il Monza risponde subito con Varela

Il vantaggio granata dura però soltanto fino all’avvio della ripresa. Al 47’ Varela trova il gol dell’1-1, riportando immediatamente in equilibrio il confronto.

La squadra di Ivan Juric torna così in partita contro il Torino del suo ex pubblico. Per i padroni di casa diventa necessario ricominciare a costruire dopo aver chiuso la prima frazione in vantaggio.

Abate cerca continuità, Juric un altro risultato positivo

Il Torino arriva all’appuntamento dopo le vittorie contro Udinese e Parma, mentre il Monza è reduce dal netto 4-0 sul Cagliari.

Le due squadre si sono già affrontate in questa stagione in Coppa Italia: in quell’occasione furono i brianzoli a imporsi per 1-0 grazie a Dany Mota. In campionato, invece, il botta e risposta tra Fitz-Jim e Varela lascia aperta la sfida.