Milan, Cardinale vicino alla squadra: sarà anche a Udine

Non è un momento facilissimo per il Milan, reduce dalla sonora sconfitta incassata sul campo del Bournemouth in Europa League. I rossoneri devono però voltare in fretta pagina e per questo domani sera contro l’Udinese serve una vittoria scacciapensieri. I prossimi impegni saranno molto indicativi sulle ambizioni del Diavolo, tra l’infrasettimanale contro il Bologna e il derby di sabato prossimo a fornire una cornice più chiara.

In questa settimana decisiva c’è la vicinanza del patron Gerry Cardinale, che resterà in Italia fino al derby e sarà presente già a Udine per stare vicino alla squadra.