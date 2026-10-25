Inter-Fiorentina 2-1, rimonta nel recupero: Thuram e Zielinski firmano il successo

L’Inter ribalta la Fiorentina nel recupero e conquista tre punti che le consentono di restare in testa alla Serie A insieme alla Lazio. A San Siro finisce 2-1: Jimenez porta avanti i viola al 65’, ma Thuram pareggia al 91’ e Zielinski completa la rimonta su rigore al 97’. La squadra di Chivu sale così a quota 22 punti.
De Gea protagonista: l’Inter non trova il vantaggio
I nerazzurri costruiscono diverse occasioni, ma devono fare i conti con le parate di De Gea. Il portiere della Fiorentina respinge i tentativi di Thuram e si oppone anche a un colpo di testa di Pio Esposito, mantenendo il risultato sullo 0-0 prima dell’intervallo.
Anche nella ripresa l’Inter cerca il gol, con Carlos Augusto attivo sulla sinistra e Thuram ancora pericoloso. La squadra di Vanoli resiste e riesce poi a colpire dalla distanza.
Jimenez sblocca la partita, due traverse per Carlos Augusto
Al 65’ Jimenez riceve da Fagioli e batte Provedel con una potente conclusione da fuori area. La Fiorentina passa in vantaggio e costringe l’Inter a inseguire.
La reazione nerazzurra produce nuove occasioni, ma Carlos Augusto viene fermato due volte dalla traversa. Chivu inserisce forze fresche: entrano anche Dimarco, Zielinski e Sucic, mentre nel finale trova spazio il giovane Lavelli. La Fiorentina prova ad approfittare degli spazi con Gnonto, sul quale interviene Provedel.
Thuram pareggia, Zielinski decide dal dischetto
La svolta arriva nel recupero. Al 91’ Thuram trova l’angolo con il sinistro e supera De Gea, riportando il risultato in equilibrio quando la Fiorentina intravedeva ormai il successo.
L’Inter continua ad attaccare e conquista un calcio di rigore. Dal dischetto si presenta Zielinski, che al 97’ firma il definitivo 2-1. I nerazzurri conservano l’imbattibilità in campionato e raggiungono nuovamente la Lazio al comando. Per la Fiorentina resta il rammarico di una vittoria sfumata negli ultimi minuti.