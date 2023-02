Mauro Icardi torna in Serie A, richiesta ufficiale: svolta clamorosa. Il bomber si è rilanciato nel Galatasaray, pronta una proposta pazzesca

C’è un fantasma che comincia ad aggirarsi sulla Serie A e siamo sicuri che il tormentone andrà avanti ancora per molto tempo. Perché le ultime tre stagioni per Mauro Icardi sono state pesanti sotto molti punti di vista, ma l’esilio a Istanbul gli sta facendo bene.

Lontano dai lussi parigini e milanesi, lontano dalle big del calcio perché il Galatasaray in questa stagione non gioca nemmeno le coppe europee, il bomber argentino sembra essersi ritrovato. I primi tempi, anche in Turchia non sono stati semplici ma con la maglia giallorossa ha ritrovato lo smalto di un tempo (e difese meno organizzate) diventando un trascinatore.

Fino ad oggi nella SuperLig turca Maurito ha messo messo a segno 9 gol conditi anche da 6 assist in 12 partite. Segno che a 30 anni compiuti da poco è ancora in grado di lasciare il segno e per questo, ora che sembra aver risolto anche i suoi problemi personali con Wanda Nara, la Serie A torna a pensare a lui.

Mauro Icardi torna in Serie A, le parole di Wanda Nara sono chiare

La situazione contrattuale dell’attaccante argentino in fondo è molto chiara. Il prestito al Galatasaray scadrà il prossimo giugno e quindi in teoria dovrà fare ritorno al Paris-Saint Germain. Un club nel quale, anche se dovesse arrivare un allenatore diverso da Galtier, difficilmente ci sarebbe comunque posto per lui che quindi si guarderà in giro.

Dalla Turchia il sito Fanatik è sicuro che la sua attuale squadra farà un tentativo per convincerlo a tornare proponendo un contratto che scada anche oltre oil 2024, come quello attuale con il PSG. Nella testa di Icardi però c’è un’idea chiara, quella di riprendere un discorso lasciato a metà quando è stato venduto dall’Inter per 50 milioni ai francesi.

Non a caso lui e Wanda hanno mantenuto il lussuoso appartamento milanese in zona City Life, anche se ora l’imprenditrice passa molto tempo in Argentina. E le aproe di Wanda a Belve l’altra sera hanno fatto capire che le possibilità di ritorno esistono.

“L’Inter con i 70 milioni che abbiamo lasciato ha fatto uno squadrone della Madonna. Abito nello stesso condominio di Ausilio a Milano e sento anche Marotta. A volte i club hanno bisogno di vendere i giocatori più importanti. Così la prima cosa è togliere la fascia e magari dare la colpa alla sua donna che è anche agente”.

Milan o Roma nel futuro di Icardi, tutto si giocherà la prossima estate: le prposte sul piatto

Quali possono essere quindi le squadre interessate a Icardi per la prossima stagione? Due su tutte nel nostro campionato, perché entrambe hanno necessità di una prima punta. Il Milan con Giroud datato e Ibrahimovic ormai fuori gioco, ma anche la Roma perché Abraham potrebbe tornare in Premier League e Belotti andrà alla Fiorentina.

C’è un problema di fondo che entrambe dovranno risolvere, perché almeno per la prossima stagione l’argentino avrà ancora un contratto da 9 milioni di euro. Poi dal 2024 potranno rinegoziarlo, ma intanto in soccorso dei club italiani può arrivare il Decreto Crescita per mantenere nei limiti il costo lordo annuo.

Per il momento solo una pista, ma presto Wanda Nara tornerà in Europa per cominciare a muovere le sue tessere. Ora che le nubi sul futuro con mauro sono state spazzate via, toccherà a lei provare a sistemarlo in campo.