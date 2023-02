Coppa Italia volley, finale a sorpresa: Piacenza sfida Trento

Sono andate in scena ieri, a Roma, le semifinali della Dal Monte Coppa Italia di Volley. La prima giornata della due giorni della Final Four della Coppa Nazionale. Protagoniste della giornata le quattro formazioni rimaste all’interno del torneo: la dominatrice della Superlega la Sir Safety Perugia, la You Energy Piacenza, Itas Trentino Volley e Powervolley Milano.

LE SEMIFINALI

Le semifinali hanno avuto esito sorprendente. Infatti, la Sir Safety Perugia che finora aveva dominato la stagione vincendo tutte le partite stagionali, ha ceduto di schianto al cospetto di una grande You Energy Piacenza. 3-0 secco della squadra di Massimo Botti. Una vittoria importante per Piacenza che conquista la prima finale di Coppa Italia di A1, dopo aver già vinto in passato la competizione a livello di A2. Piacenza ha forzato immediatamente la resistenza di Perugia, vincendo il primo set, combattutissimo, 30-28. Nei successivi due set ha chiuso 25-22 e 25-20, lasciando la squadra di coach Andrea Anastasi all’asciutto per la prima volta in stagione.

Nell’altra semifinale è la Itas Trentino Volley ad accedere alla fine vincendo 3-2 sull’Allianz Milano. Per Trentino una vittoria in rimonta, dopo due primi set combattuti a favore di Milano. Punteggio dei 5 set che spiega attentamente la gara tra la formazione trentina e i lombardi: 33-35, 22-25, 25-19, 25-16, 15-9. Per Trentino sarà la nona finale della storia. In precedenza, la squadra del presidente Mosna ha vinto la Coppa Italia in tre occasioni.

FINALE A SORPRESA

La finale della Dal Monte Coppa Italia di volley, in campo tra poco alle 16 sarà tra Piacenza e Trento. La gara andrà in onda su RaiDue e tra gli spalti ci sarà anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Sarà l’occasione per aumentare ancora la visibilità della pallavolo in Italia, dopo l’ultimo magnifico anno con la vittoria degli Europei maschili e femminili e i Mondiali maschili.