Marquez inchioda Bagnaia: Pecco ko

Marc Marquez può essere il grande favorito per il Mondiale 2025 e a testimoniarlo c’è anche un annuncio che ha lasciato tutti di stucco

Il campione di Cervera arriva nel Team Ducati Lenovo con la massima ambizione e la speranza di poter finalmente festeggiare il nono titolo iridato, che lo porrebbe al pari di Valentino Rossi, nell’Olimpo del Motomondiale.

La grande attesa per il 2025 è tutta concentrata sulla sfida Mondiale tra Pecco Bagnaia e Marc Marquez. I due compagni della Ducati Factory saranno probabilmente coloro che si giocheranno il titolo nella prossima stagione. La terza moto ufficiale di Borgo Panigale sarà nelle mani di Di Giannantonio, con il Team VR46 di Valentino Rossi, ma dopo l’infortunio alla spalla e alla prima esperienza di altissimo livello ritenerlo subito pronto per il titolo sembra esagerato. Le altre squadre sono tecnicamente distanti dalla Rossa. La più ambiziosa era la KTM di Acosta, ma i recenti problemi finanziari che attanagliano il gruppo austriaco non lasciano ben sperare.

In tutto questo c’è l’Aprilia da tenere in considerazione, con il neo campione Jorge Martin e Marco Bezzecchi che proveranno a dire la loro, magari facendo meglio di quanto visto con Vinales ed Espargaro. Se però le cose dovessero andare come previsto, Pecco e Marc saranno in pieno duello dall’inizio alla fine. Marquez ha recuperato in questa stagione la competitività assoluta, trovandosi a meraviglia con il Team Gresini e chiudendo al terzo posto nella classifica piloti. Le prospettive per il grande salto ci sono tutte.

“Bagnaia conosce meglio la moto ma il favorito è Marc”: Alex Marquez lancia il suo verdetto

Il fratello minore dei Marquez in MotoGP, Alex, ha parlato recentemente di quello che può essere lo scenario per il 2025 e ha espresso il suo favorito. A margine di in un evento per il marchio Estrella Galicia 0,0, lo spagnolo ha dichiarato: “Ho parlato con Marc e penso che la GP25 che abbiamo visto (nei test a Barcellona, ndr) era migliore della 2023, ma c’era qualcosa che sia lui che Pecco non hanno capito bene e hanno dovuto analizzare in Ducati”.

La sua scommessa la farebbe comunque sul fratello: “Punterei dei soldi su Marc campione, anche se qualcosa la metterei anche su Pecco, perché conosce meglio la moto“.

Poi aggiunge: “L’esperienza di Marc e la costanza che ha avuto negli altri anni, come nel 2019, è ciò che può farti vincere un Mondiale“. Vedremo se alla lunga pagherà più questo o la confidenza che Bagnaia ha acquisito nel corso degli ultimi campionati con il vertice.