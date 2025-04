Cristiano Ronaldo proprietario di un club? Fondamentale la permanenza in Prima Divisione!

Un sogno che si trasforma in realtà? Cristiano Ronaldo potrebbe diventare il proprietario del Valencia, come rivelato alcuni giorni fa da Mundo Deportivo, anche se al momento, nessuno, tra cui la stella portoghese stessa o il suo entourage hanno confermato questa possibilità.

Voci non smentite dai protagonisti e che nell’ultimo periodo si sono amplificate sui social media di punta come X o Tik Tok: intanto il Valencia questo weekend ha superato 1-2 proprio il Real Madrid con la rete di Hugo Duro nei minuti di recupero. L’ex squadra del capitano dell’Al-Nassr potrebbe decidere di investire sul club spagnolo nell’eventualità non retrocedesse in Seconda Divisione. Affinché Cristiano Ronaldo possa acquistare il Valencia si devono incastrare alcuni fattori tra cui, appunto, la permanenza del Valencia in Liga con il proprietario Peter Lim che sarebbe molto vicino a CR7 e che ha recentemente spiegato come il club non sia in vendita!

Lo stesso quotidiano spagnolo ha specificato come sembra difficile che Cristiano Ronaldo voglia acquistare un club pieno di debiti e con uno stadio storico come il Mestalla ‘decadente’ e mai ristrutturato nonostante un giornalista spagnolo abbia aperto a questa possibilità.

L’obiettivo dell’attuale proprietà, dopo le numerose operazioni degli ultimi mesi (l’esonero di Ruben Baraja, l’arrivo di Carlos Corberan e l’ingaggio di alcuni calciatori a gennaio che hanno portato a un innalzamento del costo generale della rosa) è quello di salvarsi per poi cedere il club a delle nuove cordate o investitori.

Cristiano Ronaldo al Valencia? il portoghese concentrato solo sull’Al-Nassr

L’indiscrezione di Ronaldo come nuovo proprietario del Valencia non si placa con il sostegno economico per questa operazione che potrebbe arrivare dalla famiglia reale saudita (dal principe Mohamed Bin Salman o un Fondo d’investimento), visto il rapporto tra la stella portoghese e l’Arabia Saudita.

34 presenze in stagione impreziosite da 30 gol (doppietta nell’ultimo match contro l’Al-Hilal) e 4 assist per i gialloblù tra Saudi Pro League, AFC Champions League Elite, King’s Cup e Saudi Super Cup con lo stesso CR7 che a breve deciderà il proprio futuro visto il contratto in scadenza con l’Al-Nassr il prossimo giugno.